"Sülüklü Göl" keşfedilmeyi bekliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip gölün doğal güzellikleri yanı sıra zengin hayvan çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Murat Dağı eteklerinde 1480 metre yüksekliğinde ve üzeri su bitkileri ile kaplı göl, bölgede yaşayan yaban hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor.

Az bilinen ve koruma altındaki alanlardan olan gölün doğaseverler tarafından keşfedilmeyi beklediğini ifade eden Tekin, ziyaretçilerin göl ve çevresindeki doğal yaşama zarar vermemesini istedi.

- Dağcılar için bulunmaz bir rota

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (UDOSK) Başkanı Sadi Yalgın ise göl ve çevresinin dağcılar için önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Kozviran köyü yakınlarından yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüşle göle ulaşıldığını anlatan Yalgın, "Göl yakınlarında su kaynakları ve kamp alanları mevcut. Çok bakir ve sakin bir bölge. Orta sertlikte bir yürüyüş rotası diyebiliriz. Her mevsim bölgeye yürüyüş gerçekleştirilebilir. Dağcılar için bulunmaz bir rota. Alternatif yürüyüş yolları ile bölgeye gidenler hoş vakit geçirebiliyor." dedi.

Gölden toplanan sülüklerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında uygulandığını anımsatan Yalgın, doğaseverleri bölgeye davet etti.

