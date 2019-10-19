HABER

Suluova Meclisinden Mehmetçiğe asker selamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Suluova Belediye Meclisi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.“Barış Pınarı Harekatı’na destek” gündemi ile olağanüstü toplanan belediye meclisinde partilerin grup başkanları tarafından meclis üyelerince ortaklaşa hazırlanan bildiri imzalandı.

Suluova Meclisinden Mehmetçiğe asker selamlı destek

Suluova Belediye Meclisi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.
“Barış Pınarı Harekatı’na destek” gündemi ile olağanüstü toplanan belediye meclisinde partilerin grup başkanları tarafından meclis üyelerince ortaklaşa hazırlanan bildiri imzalandı. Ardından meclis üyelerinin oy birliğiyle desteklediği metni meclis katiplerinden Erol Toprak okudu.
9 Ekim tarihinde dünya ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin(TSK) kararlılıkla harekatı başlatarak Türkiye’nin güney sınırında tehdit unsuru teröristleri yok etmeye başladığını aktaran Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 17 Ekim 2019 Perşembe günü ise Türkiye’nin bu kararlılığını gören ABD heyetinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi neticesinde harekata ara verilerek silahlı terör mensuplarının bölgeden uzaklaşması için 120 saat süre tanındığını hatırlattı.
Artık Türk devletinin kendi kararlarını kendisini alarak gereken girişimleri de yapmaya muktedir olduğunu belirten Başkan Üçok, “Bu süreçte görüldü ki 7 yıldır Suriye de akan kana duyarsız kalan dünya ülkeleri ile Arap ülkeleri ve bizim beslememiz olan KKTC’de dahil Türkiye’nin bu harekatına karşı çıkmış, ‘orada ne işiniz var’ demişler. Ama Türkiye’nin kararlılığı bir kez daha herkese gereken cevabı vermiştir. Ben bir Türk vatandaşı olarak bu durumdan gurur duydum. Bizler yerel yöneticiler olarak buradan sesimizi duyurmak ve ülkemize ve de ordumuza destek verdiğimizi tüm dünyaya duyurmak için bu açıklamayı yapıyoruz” dedi.
Başkan Üçok, sözlerine şöyle devam etti: “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır.”

“DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır”
Fatih Üçok, basın açıklamasının devamında şunları söyledi: “Suriye’de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.”

“Birbirinin İkiz Kardeşidirler”
Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynı olduklarına dikkat çeken Başkan Üçok, “Bunlar birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda Belediye Başkanı Fatih Üçok ve belediye meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları hep birlikte Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

Suluova Meclisinden Mehmetçiğe asker selamlı destek

'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!
Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulunduKızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu
Yenikapı'da Ordu Günleri'ne yoğun ilgiYenikapı'da Ordu Günleri'ne yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.