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Sumatra adasında hava kirliliği nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Sumatra adasındaki Riau eyaletinde orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı.Endonezya’nın Sumatra adasına bağlı Riau eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının oluşturduğu hava kirliliği nedeniyle çocukların korunması amaçlanarak yüzlerce okul kapatıldı.Endonezya’daki Afet Azaltma Ajansı, kasten çıkarılan orman yangınlarından en çok etkilenen bölge olan Riau şehrinde havadan uçaklarla sulama da dahil, yangın söndürme önlemlerinin artırıldığını bildirdi.Riau Eyalet Sekreteri Ahmad Syah Harofie, hava kirliliğinin Riau’nun merkezi Pekanbaru’da tehlikeli seviyeye ulaştığını, bu yüzden yüzlerce okulun kapatıldığını söyledi.Eyalet Sağlık Ofisi verileri, Riau ve diğer 5 eyalette Ocak ayından beri çıkan yangınlar yüzünden yaklaşık 300 kişinin solunum rahatsızlıkları yaşadığını ortaya koydu.

Endonezya’nın Sumatra adasındaki Riau eyaletinde orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı.
Endonezya’nın Sumatra adasına bağlı Riau eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının oluşturduğu hava kirliliği nedeniyle çocukların korunması amaçlanarak yüzlerce okul kapatıldı.
Endonezya’daki Afet Azaltma Ajansı, kasten çıkarılan orman yangınlarından en çok etkilenen bölge olan Riau şehrinde havadan uçaklarla sulama da dahil, yangın söndürme önlemlerinin artırıldığını bildirdi.
Riau Eyalet Sekreteri Ahmad Syah Harofie, hava kirliliğinin Riau’nun merkezi Pekanbaru’da tehlikeli seviyeye ulaştığını, bu yüzden yüzlerce okulun kapatıldığını söyledi.
Eyalet Sağlık Ofisi verileri, Riau ve diğer 5 eyalette Ocak ayından beri çıkan yangınlar yüzünden yaklaşık 300 kişinin solunum rahatsızlıkları yaşadığını ortaya koydu.

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