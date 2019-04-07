Sümela Manastırı açılış için gün sayıyor

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından ilk bölümü 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğinde sarp ve kayalık alana kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve turizm alternatifleriyle her mevsim rağbet gören manastır, yöreye gelen ziyaretçilere trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı olanaklar da sunuyor.

Yeni turizm sezonunda ilk bölümüyle "18 Mayıs Müzeler Haftası"nda ziyaretçilerini ağırlayacak manastırda, 4 bin ton kaya temizliği yapıldı, manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlendi, tarihi su kemerleri, giriş binası ile manastıra çıkan merdivenler de yeniden restore edildi.

- "Manastıra ilgi kapalı olduğu dönemlerde de devam etti"