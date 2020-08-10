Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin 15 Ağustos'ta! Bartholomeos katılamayacak

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından beri ayin yapılamıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 28 Temmuz tarihinde Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmalarının ardından telekonferans yöntemi ile katıldığı açılışta yaptığı konuşmada “Özellikle bu sene 15 Ağustos’ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırında restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayinini gerçekleştirebileceklerini de bu vesileyle duyurmak istiyorum” demişti.

AYİNE BORTHOLOMEOS KATILAMAYACAK

Açıklamanın ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etmişti. Ayine bu yıl Bortholomeos'un koronavirüs salgını nedeniyle katılamayacağı öğrenilirken, ayini yönetmek üzere yerine üç yardımcısının katılacağı bildirildi. Bu yıl yapılacak ayine Yunanistan, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden katılım olacağı ancak pandemi nedeniyle katılımın az olmasının beklendiği belirtildi.