Sümela Manastırı'nda teleferik heyecanı

'2 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞACAĞIZ’

Projenin heyecan verici olduğunu kaydeden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan, teleferik projesiyle Sümela Manastırı’ndaki ziyaretçi sayında ciddi oranda artış yaşanacağına dikkat çekti. Koçhan, “Şubat ayı içerisinde teleferik ihalesi yapılacak. Teleferik projesi, Sümela Manastırı’ndaki trafik sıkışıklığına da çözüm olacak. 3 istasyondan oluşacak, bir tanesi kapı girişinde, diğeri sosyal tesislerin bulunduğu alanda, en sonuncusu da gözetleme alanında olacak. Sümela Manastırı’na yapılacak teleferik, en çok ziyaretçi çeken projelerden birisi olacak. Çünkü bu teleferiğe binecek insanlar, sadece manastırı, hem karşıdan seyir halinde, hem de Altındere Vadisi’ndeki şelale, orman, dere ve milli parkın içindeki güzellikleri de görmüş olacak. Sadece teleferiğe binmek için birçok turistin geleceğine inanıyorum. En son manastırı, turizme 700 bin turist ile kapatmıştık. Teleferikle birlikte bu rakamı çok rahat ikiye katlayacağımıza inanıyorum. 1,5- 2 milyon gibi bir ziyaretçi sayısına ulaşacağız” dedi.