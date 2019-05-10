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Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı açıklanan tarihten 1 hafta rötarlı ziyarete açılacak.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı açıklanan tarihten 1 hafta rötarlı ziyarete açılacak. Daha önce 18 Mayıs 2019’da ziyarete açılacağı açıklanan manastırda elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalar aksayınca ziyarete açılış tarihi 25 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın birinci bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılacak. Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin ton kaya temizliğinin yapıldığı manastırda, 300 metrelik yürüyüş yolu da düzenlendi. Manastırda tarihi su kemerleri, gişe binası ve manastıra çıkan merdivenler restore edilerek kullanılır hale getirildi.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Bakanlığımızca sürdürülen restorasyon çalışmaları birinci etapla ilgili olarak, şuan sona gelmiş bulunmaktayız. Daha önce 18 Mayıs 2019 diye ifade etmiş olduğumuz ziyarete açılış tarihi ile ilgili olarak şuanda sizlerinde gördüğü gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine erteme oldu. Dolayısıyla inşallah 25 Mayıs tarihinde Sümela Manastırımızı ziyarete açmak için çalışmalarımız hızlıca sürüyor ve tamamlamak üzereyiz. Şu anda gecikmenin nedeni elverişsiz hava şartları dolayısıyla çalışmaların aksaması. Bu şartların hızlı bir şekilde iyileşmesi ve havaların düzelmesi ile Sümela Manastırı’nı 25 Mayıs 2019 tarihinde halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.

44 aydır restorasyon çalışmaları sürüyor
44 ay önce restorasyon çalışmalarına başlanan Sümela Manastırı’nda bugüne kadar manastır ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayalar 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından tek tek 200 metrelik yamaçtan aşağıya düşürülerek sarp yamaçlar temizlenirken, çalışmanın en zor bölümünü taş düşürme işlemi oluşturdu. Manastırın üst kısmındaki büyük kaya parçaları kafesler içine alınarak kayalar kırılırken, kırılan kaya parçaları asansör sistemi ile aşağıya taşındı.
Tarihi yapılarda bu tarz bir restorasyon çalışmasının dünyada tek olduğu belirtilirken, Sümela Manastırı’nın yamaç güvenliği çalışmaları ile ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile “Sümela Manastırı’nda Düşme Tehlikesi Arz Eden Bloklara İlişkin Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle Araştırılması” konulu Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu çalışma sonrasında restorasyonun en zor bölümünü oluşturan manastırın girişinde bulunan bin 600 tonluk kaya parçasının parçalanıp parçalanmamasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik ve Jeoloji Bölümü akademisyenleri tarafından kayanın bulunduğu yerde sabitlenmesine karar verildi.

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak
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