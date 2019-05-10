Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı açıklanan tarihten 1 hafta rötarlı ziyarete açılacak. Daha önce 18 Mayıs 2019’da ziyarete açılacağı açıklanan manastırda elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalar aksayınca ziyarete açılış tarihi 25 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın birinci bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılacak. Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin ton kaya temizliğinin yapıldığı manastırda, 300 metrelik yürüyüş yolu da düzenlendi. Manastırda tarihi su kemerleri, gişe binası ve manastıra çıkan merdivenler restore edilerek kullanılır hale getirildi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Bakanlığımızca sürdürülen restorasyon çalışmaları birinci etapla ilgili olarak, şuan sona gelmiş bulunmaktayız. Daha önce 18 Mayıs 2019 diye ifade etmiş olduğumuz ziyarete açılış tarihi ile ilgili olarak şuanda sizlerinde gördüğü gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine erteme oldu. Dolayısıyla inşallah 25 Mayıs tarihinde Sümela Manastırımızı ziyarete açmak için çalışmalarımız hızlıca sürüyor ve tamamlamak üzereyiz. Şu anda gecikmenin nedeni elverişsiz hava şartları dolayısıyla çalışmaların aksaması. Bu şartların hızlı bir şekilde iyileşmesi ve havaların düzelmesi ile Sümela Manastırı’nı 25 Mayıs 2019 tarihinde halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.