Sümela Manastırı'nda hedef 500 bin ziyaretçi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Görkemli yapı, ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamdaki restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı, mayısta sona erdi.

TUĞBA YARDIMCI - Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nı, restorasyon çalışmalarının birinci bölümünün tamamlanarak ziyarete açılmasının ardından ilk ayda 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olan çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Ayvazoğlu, "Manastırın içindeki yapıların üstlerini kaplıyoruz. Ayrıca dağcılarımız yukarıdan serbest veya kontrollü taş düşürme işlemini sürdürüyor." dedi.

Ayvazoğlu, bu işlemin ardından temizleme yapılıp restorasyonun tamamlanacağını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanımızın da daha önce ifade ettiği gibi, Sümela Manastırı'nın tamamını 2020'de açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor"

Restorasyonun ilk etap çalışmaları kapsamında yamaçtan bin 600 tonluk taş düşürüldüğünü bildiren Ayvazoğlu, "Etraftaki taşlarla 4 bin ton taş temizlendi. Şu an büyük kayanın üzerine çekilen çelik tel ağlar vasıtasıyla taş temizleme çalışması sürüyor. Dağcılarımızın müdahalesiyle düşürülen ve ağların tuttuğu taşlar bulundukları yerden alınacak." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nı ziyarete açılmasından 1 Temmuz'a kadar olan yaklaşık bir aylık dönemde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: