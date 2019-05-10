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Sümela Manastırı'nın açılışı ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu: - "Sümela Manastırı'nın daha önce 18 Mayıs olarak planlanan birinci etabın ziyarete açılış tarihi, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle ertelendi" - "Hızla devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Sümela Manastırı 25 Mayıs'ta ziyarete açılacak"

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nın daha önce 18 Mayıs olarak planlanan birinci etabın ziyarete açılış tarihinin, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Ayvazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon, taş düşürme ve çevre düzenleme çalışmaları Şubat 2016'da başlayan Sümela Manastırı'nın birinci bölümünde artık sona gelindiğini belirtti.

Daha önce 18 Mayıs olarak planlanan birinci etabın ziyarete açılış tarihinin, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle ertelendiğini ifade eden Ayvazoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızla devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Sümela Manastırı 25 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Gecikmenin nedeni, elverişsiz hava şartları dolayısıyla çalışmaların aksaması. Bu şartların hızlı bir şekilde iyileşmesi ve havaların düzelmesi ile Sümela Manastırı'nı 25 Mayıs'ta halkımızın hizmetine açmış olacağız."

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