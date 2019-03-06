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Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

TRABZON'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.
4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

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Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendiSümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendiSümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendiSümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

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