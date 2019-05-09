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Sümela’nın ’Ayazma Suyu’ turizmde yeni gelir kapısı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından "3T.Tarım-Ticaret-Turizm” sloganı ile bu yılın Ocak ayından itibaren her ay farklı konularda düzenlenen “4 Mevsim Trabzon Turizmi” konulu toplantıda tarihi Sümela Manastırı’nın içindeki Ayazma’dan akan suyun küçük şişelere doldurularak Ortodoks turistlere satılması konusu konuşuldu.Trabzon Ticaret Borsası Binasında gerçekleştirilen toplantıda Trabzon turizmini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için konusunda uzman katılımcılar düşüncelerini aktardı.Burada bir konuşma yapan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Karadeniz toplantılarının beşincisi düzenlediklerini belirterek “Borsamızın geleneksel hale getirdiğimiz 12x12 Karadeniz toplantılarının 5.’sini yapıyoruz.

Sümela’nın ’Ayazma Suyu’ turizmde yeni gelir kapısı olacak

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından "3T.Tarım-Ticaret-Turizm” sloganı ile bu yılın Ocak ayından itibaren her ay farklı konularda düzenlenen “4 Mevsim Trabzon Turizmi” konulu toplantıda tarihi Sümela Manastırı’nın içindeki Ayazma’dan akan suyun küçük şişelere doldurularak Ortodoks turistlere satılması konusu konuşuldu.
Trabzon Ticaret Borsası Binasında gerçekleştirilen toplantıda Trabzon turizmini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için konusunda uzman katılımcılar düşüncelerini aktardı.
Burada bir konuşma yapan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Karadeniz toplantılarının beşincisi düzenlediklerini belirterek “Borsamızın geleneksel hale getirdiğimiz 12x12 Karadeniz toplantılarının 5.’sini yapıyoruz. Tarım, ticaret, turizm odaklı düzenlediğimiz bu toplantımızın bugünkü konusu da dört mevsim Trabzon turizmi. Turizm denildiğinde akla sadece gezmek ve dinlenmek gelmiyor. Turizm sadece bahar ve yaz aylarında da yapılmıyor, yılın 12 ayında yapılabiliyor. Trabzon dört mevsim turizmin yapılabileceği bir coğrafyadır. Trabzon tarihi değerleri doğası denizi yaylalarını sahip olduğu ekonomik değerleriyle yerli ve yabancı turistlere farklılıklar sunabilecek zenginliğe sahip. Bu yapı içerisinde Trabzon Ticaret Borsası da öncelikle kendi iştigal alanına giren konuları merkeze oturtararak turizme katkıda bulunmanın arayışı içerisine girmiştir. Yeni anlayışlar yeni arayışlar dememizin gayesi de budur. Gittiği yerde farklılıkları görmek ve yaşatmak isteyen turistler fındığımız, çayımız başta olmak üzere sahip olduğumuz değerlerle neler yaşatabiliriz arayışını paylaşacağız ve tartışacağız” dedi.

"Bunun değeri 10 Euro"
TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de turizme ilişkin yapılabilecekler konusunda düşüncelerini aktardı. Arslantürk, büyük turizm potansiyeline sahip Santa Harabeleri’nin öne çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek Sümela Manastırı’nın Ortodoks topluluğu için önemine vurgu yaptı. Arslantürk, elindeki ‘Ayazma Suyu’ yazan küçük cam şişeyi katılımcılara göstererek, "Sümela Manastırı’nın içindeki Ayazma’dan akan suyu küçük şişelere doldurarak turistlere satabiliriz. Buna benzer çok sayıda manastırımız var ve hepsinde de benzer bir şeyler yapabiliriz. Ben Coşandere’yi satmak istiyorum. Bir örneği burada, bunun değeri 10 euro. Bu değerleri ön plana çıkartalım. Dünyadaki Ortodoksların hac edebilecekleri bir nokta burası. Ama Ayazma’yı satacağız. Ayazma’nın suyu yetmeyecek, Coşandere’yi de satacağız. Çünkü Coşandere’de çok su var. Birde bizim Araklı’nın Bereketli Köyünde eski adıyla Mahura şifalı suyu var. Özellikle bu suyun böbrek hastalıklarına, göz ve cilt hastalıklarına ve sindirim sistemine çok iyi geldiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Sümela’nın ’Ayazma Suyu’ turizmde yeni gelir kapısı olacak

Sümela’nın ’Ayazma Suyu’ turizmde yeni gelir kapısı olacak

Sümela’nın ’Ayazma Suyu’ turizmde yeni gelir kapısı olacak

Sümela’nın ’Ayazma Suyu’ turizmde yeni gelir kapısı olacak

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