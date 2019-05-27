HABER

Sümela’nın ziyarete kapanmasına en çok onlar üzülmüştü, tekrar ziyarete açılması en çok onları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması bölge esnafını sevindirdi.Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı 25 Mayıs Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımı ile törenle ziyarete açılırken, yöre esnafı Sümela’nın bacasız bir fabrika olduğunu söyledi.Uzun yıllardır Sümela Sosyal Tesisleri İşletmecisi olan Mehmet Aktürk, Sümela’nın bir kısmının açılması daha ilk günden bölgeye bir canlılık getirdiğini belirterek “Ramazan olmasına rağmen buralara canlılık kattığını söyleyebiliriz.

Sümela’nın ziyarete kapanmasına en çok onlar üzülmüştü, tekrar ziyarete açılması en çok onları sevindirdi

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması bölge esnafını sevindirdi.
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı 25 Mayıs Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımı ile törenle ziyarete açılırken, yöre esnafı Sümela’nın bacasız bir fabrika olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır Sümela Sosyal Tesisleri İşletmecisi olan Mehmet Aktürk, Sümela’nın bir kısmının açılması daha ilk günden bölgeye bir canlılık getirdiğini belirterek “Ramazan olmasına rağmen buralara canlılık kattığını söyleyebiliriz. Bayram sonrası sezonun yoğun geçeceğini umuyoruz. Yabancı, özellikle Avrupalı turistleri özledik, onlar da artık gelmeye başladı. Daha önce buraya gelenler dışarıdan bakıp geri dönüyorlardı. Sümela’nın içini merak ediyorlardı. Şimdi bu özlemini giderecekler seneye de tam anlamıyla gezecekler inşallah. Sümela’nın yaklaşık 4 yıl kapalı olması işlerimizi olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi artık açıldı önümüze bakacağız. İnşallah beklediğimiz, özlediğimiz işlerimize kavuşacağız” dedi.
Yöre esnaflarından Şaban Şahin de Sümela’nın bacasız bir fabrika olduğunu belirterek “Bundan sonra iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şu ana kadar dört yılımız boş geçti. Sümela bacasız bir fabrika. Dört yıl bizim için çok büyük bir zaman kaybı. Bu kadar uzun süre olmamalıydı. Sümela’nın kapalı olması işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Kapalı olduğu dönemde işlerimiz sönük geçti. Bundan sonrası için artık zaman gösterecek. Hareketleneceğini bekliyoruz” diye konuştu.

Sümela’nın ziyarete kapanmasına en çok onlar üzülmüştü, tekrar ziyarete açılması en çok onları sevindirdi

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu okurlarıyla buluştuOyuncu ve yazar Sinan Tuzcu okurlarıyla buluştu
6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Evliliğe ilk adımı attı!

Evliliğe ilk adımı attı!

Bursa'da 2 bin polisle dev operasyon

Bursa'da 2 bin polisle dev operasyon

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı

6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Günlük burç yorumları 27 Mayıs Pazartesi - Ay, Merkür arasında gerilim!

Ay, Merkür arasında gerilim!

Kars Cezaevi yıkılıyor! Stalin'in kayınpederi de burada yatmış

Stalin'in kayınpederi Kars Cezaevi'nde yatmış

Kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Kahreden şehit haberi! Bakanlık duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.