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  4. Sümeyye Aydoğan dar tulumuyla poz verdi! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı dayanamadı

Sümeyye Aydoğan dar tulumuyla poz verdi! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı dayanamadı

17.03.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan Kaz Dağları’nda yaptığı tatilinden pozlarını peş peşe paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımlarına yorum yapanlar arasında Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı da yer aldı.

Sümeyye Aydoğan dar tulumuyla poz verdi! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı dayanamadı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur karakterine Sümeyye Aydoğan hayat veriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Aydoğan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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23 yaşındaki ünlü isim “Son iki günüm ve içimdeki huzur” notunu düşerek tatil fotoğraflarını yayınladı. Sümeyye Aydoğan’ın fotoğrafına yorum yapanlar arasında Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu da yer aldı. Türkoğlu fotoğrafa “İçim açıldı” yorumunu yazdı.

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Duy Beni dizisinde büyük çıkış yakalayan Sümeyye Erdoğan’ın takipçileri “Gülüşü ışık saçan nadir kadınlardan”, “Doğdu güneşim”, “Çok güzelsin çok” yorumlarında bulundular.

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İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçen Aydoğan, Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterini canlandırdı.

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Daha sonra Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.

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