HABER

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü KADEM'in Adana Temsilciliği'nin açılışı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, törende yaptığı konuşmasında Fırat'ın doğusunda devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara rahmet diledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bugün Adana'nın da ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz. Mesajımız ete kemiğe bürünmüş şekilde kadınlarımızın yanında olmak. Herhangi bir nedenle dara düşmüş kadına, keşke demeden ulaşabiliyorsak bu bize yeter. Çok yönlü çalışmalara imza atıyoruz. Çalışma alanlarımızdan biri olan kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim" dedi.
'KADINLAR TEK BAŞINA HESAP VERECEK'
Kadın ve erkeğin 2 cins olarak yarıştırılmaması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Şiddetle mücadelede her ne kadar güçlü uygulamalarımız olsa da aksaklık olduğunu görüyoruz. Değerlerimizin özümsenmesi, gündelik pratik haline getirilmesi gerekir. KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin iki cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır. Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir" diye konuştu.
'DESTEK OLACAĞIZ'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise şunları söyledi:
"Adana'da kadın konusunda hassasiyet ve farkındalık çok yüksek. Siyasette her zaman kadın eli olmuştur. KADEM'in yapacağı çalışmalarda hep destek olacağız. Hükumetimizin kadın konusu en önemli gündem maddelerinin birisiydi. Ama ve fakatsız kadın alanı AK Parti'nin en önemli çalışma yaptığı alanlardan bir tanesidir. Bizler burada güçlü şekilde temsil makamında yer alıyorsak, bunda partimizin yapmış olduğu çalışmaların etkisi büyüktür. AK Parti, 'Kadınsız toplum, güçlü noktalara gelemez' anlayışıyla hareket etmektedir. Kadının mutlu olması bir ailenin de mutlu olmasıdır. Biz 'aile güçlü olursa toplum güçlü olur' diye düşünüyoruz. Kadınsız bir toplumun güçlü şekilde başarılı noktalara gelemeyeceğine inanıyoruz. Kadın ve erkeği birbirine rakip olarak görmek değil, bir elmanın iki yarısı olarak görmektir amacımız. Kadınların yüzde 28'lere ulaşan istihdam oranı, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarında kadınların performansı yüksektir."
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da KADEM'in kadın hakları ve demokrasi hususlarında önemli faaliyetler yürüten STK'ların başında geldiğini kaydetti.
Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın okuduğu duaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

FOTOĞRAFLI

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudurSümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudurSümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudurSümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Canan Karatay: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeliCanan Karatay: İşlenmiş zeytinyağı çok tehlikeli
Hamza Tugayı askerleri cephe yolundaHamza Tugayı askerleri cephe yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Beklenmedik Vedat Muriqi kararı

Beklenmedik Vedat Muriqi kararı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'nda 1 asker şehit

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Mardin'in Nusaybin ilçesinde havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı!

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza! Faciadan dönüldü

Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.