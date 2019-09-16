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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de düzenlenen panelde, "Geleceğe sağlam yürümenin tek yolu, geçmişle el ele tutuşmaktır.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldı

KIRŞEHİR, (DHA) - KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de düzenlenen panelde, "Geleceğe sağlam yürümenin tek yolu, geçmişle el ele tutuşmaktır. Zihinsel bulanıkları, ancak böyle net hale getirebiliriz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz flu görüntülerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de 'Ahilik Haftası' dolayısıyla KADEM İl Temsilciliği'nce düzenlenen 'Kadın Girişimciler ve Kooperatifçilik' konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel öncesi Bayraktar, 'Anadolu Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Panelde konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Bayraktar, tarihsel sürekliliğin, kültürün mirası olduğunu belirterek, "Geleceğe sağlam yürümenin tek yolu geçmişle el ele tutuşmaktır. Zihinsel bulanıkları ancak böyle net hale getirebiliriz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz flu görüntülerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Zamanın hızlı akışında sele kapılmış gibi savrulmamak ancak kökleri sağlamlaştırmakla mümkün. Modern toplumda anlam arayışlarımız belki her zamankinden daha çetin ve acil. Anadolu topraklarının irfanı sadece kendi dertlerimize değil dünyanın dertlerine de dermandır. Bireyciliğin, hazcılığın, egoist değerlerin kutuplaştığı günümüzde kanserleşmiş insan vurguna fütüvvet iyi gelecektir. Baciyan-ı Rum'un fütüvvet anlayışı insan merkeziydi. Ahiliğin özünde çalışmanın imanla özdeşleştirilmesi vardı. Dolayısıyla bu teşkilata hayat veren bir bakış açısı, felsefe, değerler seti ve bunlarla gerçekleşen ruhsal tekamül söz konusu" diye konuştu.

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldıSümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldı

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