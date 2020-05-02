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Summer Game Fest duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Summer Game Fest, dört ay sürecek ve çeşitli yayıncılardan ve platform sahiplerinden haberler ve etkinlikler içeren Yaz Oyun Festivali Geoff Keighley tarafından duyuruldu. Summer Game Fest, son dakika haberleri, oyun içi etkinlikler ve ücretsiz oynanabilir içerik içeren tamamen dijital bir etkinlik olacak.

Summer Game Fest duyuruldu

Etkinlik Mayıs-Ağustos aylarında yapılacak ve 2K Games, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Dijital Extremes, Electronic Arts, Microsoft. Take-Two’dan Private Divison, Riot Games, Sony, Steam. Square Enix ve Warner Bros. gibi yayıncılardan gelecek olan son haberleri içerecek. Önümüzdeki haftalarda bu zengin listeye eklenecek olan diğer yayıncılar da açıklanacak.

Keighley, “Bu belirsiz ve zorlu zamanlarda video oyunlarının hepimiz arasında ortak ve sanal bir bağlantı noktası olması her zamankinden daha önemli. Yaz Oyun Festivali, hayranlara tüm sezon boyunca oyun haberleri ve diğer sürprizleri ev konforunda vaat eden bir organizasyon olacak.”

Summer Game Fest'in bir parçası olarak Steam, Xbox ve diğer platform sahipleri, seçili oyun içeriğini sınırlı süreli olarak oynanabilecek. Ayrıca deneme sürümlerine erişim sahibi olacaklar. Steam Oyun Festivali: Summer Edition, daha önce bildirildiği gibi 9-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer platform tarihleri ise ileri bir tarihte açıklanacak.

Salgından dolayı birçok önemli oyun fuarının iptali sonrasında 4 ay sürecek olan bu dijital etkinlik yayıncıları yeni oyun haberlerini duyurmak için güzel bir fırsat olacaktır.


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