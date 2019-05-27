HABER

Sumo maçını izleyen Trump, sosyal medyada alay konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Japonya’da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo’da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izleyen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu.

Japonya’da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo’da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izleyen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Trump’ı sumo güreşçilerine benzeten kullanıcılar photoshop’lu fotoğraflarını yayınladı.
Japonya’da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo’da golf oynadı. Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi. Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 santim ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama’ya sundu. Sosyal medya kullanıcıları, sumo turnuvasını izleyen Trump’ın fotoğraflarını photoshop ile sumo güreşçisine benzeterek paylaşımlarda bulundu.
ABD Başkanının geçen yıla göre kilo aldığı ve klinik olarak obez kategorisine girdiği saptanmıştı. Vücut kitle indeksi 30’dan yüksen olanlar obez sayılırken, Trump’ın vücut kitle indeksinin 30.4’e yükseldiği biliniyor.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Mersin'de AK Parti'lilerden 27 Mayıs tepkisiMersin'de AK Parti'lilerden 27 Mayıs tepkisi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Merhum Başbakan Menderes’in kabri başında andıAK Parti İstanbul İl Başkanlığı Merhum Başbakan Menderes’in kabri başında andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Bir ilçe karıştı, sesi duyan geldi! Yaralılar var

Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.