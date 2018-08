Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, turizmin baskısı altında kalan bağcılığın yaşaması için düzenlenen bağ bozumu turlarına, ünlülerin desteği sürüyor. Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, şarkıcı Feridun Düzağaç, yönetmen Murat Şeker'den sonra, oyuncular Sumru Yavrucuk ve Erdinç Gülener de bağ bozumu etkinliğine katıldı. Sumru Yavrucuk, 'Üzüm ye kan olsun, bağcılara can olsun' sloganını buldu.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından çavuş üzümü pazarını genişletmek için başlatılan bağ bozumu turları devam ediyor. Çavuş üzümünü desteklemek için bağ bozumu turlarına katılan ünlüler kervanına ünlü oyuncular Sumru Yavrucuk ve Erdinç Gülener de katıldı.

İkili, tatilcilerle birlikte gerçekleştirdiği bağbozumu etkinliğine römork üzerinde şarkı söyleyerek ve alkış tutarak katıldı. Bozcaadalı bağcı Osman Uysal'ın bağında gerçekleştirilen bağ bozumu etkinliğinde ikili, kampanyaya yönelik slogan için birbirleri ile yarıştı.

'ÜZÜM YE KAN OLSUN, BAĞCILARA CAN OLSUN'

'Üzüm ye kan olsun, bağcılara can olsun' sloganını bulan ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, "20 yıldan beri hemen hemen her yıl bağ bozumunu yakalamaya çalışıyorum. Açıkçası bu proje çok güzel oldu. Bu proje ile daha da bağcılığın canlanacağını düşünüyorum. Adaya ilk geldiğimizde bağlar ve denizler vardı. Şimdi bağcılığın unutulmaya yüz tutuğunu görüyoruz. Ama bu projeyle birlikte eski günlerine doğru gideceğini düşünüyorum. Kim bulduysa aklına sağlık" dedi.

'KENDİNİZİ BOZMAYIN BAĞI BOZUN'

"Kendinizi bozmayın bağı bozun" şeklinde doğaçlama slogan bulan Erdinç Gülener de vatandaşları etkinliğe davet ederek, "Gerçekten bağcılık için kıymetli bir proje bu. İnsanlar traktörlerle bağlara getiriliyor, bağcımız ve bağlarla tanışıyoruz. Önceki yıllara göre çok daha eğlenceli ve anlamlı geçiyor. Ben tebrik ediyorum, gerçekten mükemmel bir proje. Ben bu proje kapsamında adaya da çok insan da gelecek ve bu üdamızın değerli bağları ve üzümü ile tanışacağını düşünüyorum. Bu yüzden herkesi davet ediyoruz, gelin bu bağları beraber bozalım" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz ise iki ünlü isme bağ bozumu turuna katılarak verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Aynı şekilde bağcılar Osman Uysal ve Diyojen İzvinko da projenin kendileri için umut olduğunu, bu sayede emeğin karşılığını bulabileceklerini belirtti.