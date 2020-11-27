Şuna bakın! Şehrin gürültüsünden kaçan çiftin denizaltı evi şaşırtıyor

Yeni Zelandalı çift Keith ve Jen, eski bir siloyu muazzam görünümlü bir denizaltı eve dönüştürdüler. Teknik aletler konusunda usta olan Keith, eski olan birçok malzemeyi geri dönüştürdü. Adım adım şekillenen denizaltı ev, bir yıl sonra tamamlandı.

Çiftin arka bahçelerine yerleştirdikleri sevimli eve 'yeşil denizde' diyorlar. Bunun sebebi ise denizaltının etrafının yeşilliklerle çevrili olması.

İÇİ DE DIŞI KADAR ÖZEL

Çiftin sarı denizaltı ev fikri, The Beatles şarkısından esinlenmesiyle ortaya çıktı. Yuvarlak pencereleri olan evin içinde gemi zilleri, gemi direksiyonu, dalış başlığı ve birçok daha eğlenceli aksesuarlar bulunuyor.

Evin içi aynı zamanda oldukça pratik. Denizaltı bir mutfak, bir oturma alanı, ranzalı bir yatak odası ve banyodan oluşuyor. Her şeyin yolunda olduğunu açıklayan çift, "Arka bahçemizde sarı bir denizaltı görmek inanılmaz. O kadar eşsiz ki... Böyle bir şey yapabilmemiz inanılmaz" açıklamasında bulundu.



