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Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

19.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

3 gün önce babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan oyuncu Suna Yıldızoğlu, koronavirüs salgınından dolayı babasının cenaze törenine internet üzerinden yapılacak yayınla katılacak.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.

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Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.

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