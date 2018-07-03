Suna Yıldızoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu buluştu

Yıldızoğlu, 1976 ile 1978 yılları arasında evli kaldığı Kayhan Yıldızoğlu ile önceki gün buluştu. Kayhan Yıldızoğlu'na bu buluşmada kızı ile torunu da eşlik etti.

Suna Yıldızoğlu, eski eşiyle gerçekleştirdiği bu buluşmada çekilen bir pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gerçek adı Sonya Eady olan Suna Yıldızoğlu, 1974 yılında Türkiye'ye yerleşti. İki yıl sonra Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi ve adını da Suna olarak değiştirdi. Soyadı ise ünlü oyuncudan boşandıktan sonra bile aynı kaldı. Yıldızoğlu çifti evliliklerini iki yılda sonlandırsa da dostlukları bitmedi.

Suna Yıldızoğlu, bir dönem de Çetin Alp ile yaşadığı aşkla konuşuldu. Daha sonra İngiltere'ye döndü ve Dudley Allen ile evlendi. Türkiye'de oyunculuk kariyeri yapan kızı Yasemin Kay Allen bu evlilikten dünyaya geldi.

Suna Yıldızoğlu, İngiliz eşinden boşandıktan sonra döndüğü Türkiye'ye yaşamını sürdürüyor.

Suna Yıldızoğlu, hem Yeşilçam'ın hem de TV tarihinin bir dönemine damgasını vurdu.



