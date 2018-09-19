Sunal ailesi Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

İSTANBUL (AA) - Sunal ailesi, Kemal Sunal filmlerinin telif haklarıyla ilgili davalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

Sunal ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın, 1970'li ve 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerin yayın haklarıyla ilgili telif davaları devam ediyor.

Kendilerini ve sevenlerini üzen, yapımcıların haksız kazanç sağladıkları bu duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal, Kemal Sunal'ın "icracı sanatçı" sıfatıyla oynadığı Yeşilçam filmlerinin sinema gösterimi dışında, kendisinden izin alınmadan, televizyonda veya farklı platformlarda piyasaya sürülmesinden doğan kanuna ve adalete aykırı alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Gül Sunal, 1990'dan itibaren özel TV'lerin yayın hayatına başlamasıyla birlikte sinema seyircisinin azaldığını ve bu durumun yeni filmler çekilememesine sebep olduğunu söyledi. Eşinin 1970'li ve 1980'li yıllarda çektiği filmlerin sözleşmelerinin sinema gösterimi için yapıldığını ancak yapımcıların, TV kanalları ile anlaşarak sözleşme şartlarını ihlal ettiklerini kaydetti.