Sunday Times: İngiltere'nin koronavirüs salgınında uyurgezer halde felakete yürüdüğü 38 gün

Sunday Times gazetesi, İngiltere'de kamu sağlığı alanında çalışma yapan bilim insanı ve üst düzey bürokratların, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili Ocak ayı sonundan itibaren uyarılar yapmaya ve başta kişisel koruyucu ekipman stoklarının artırılması olmak üzere sağlık sistemini destekleyecek adımların atılması gerektiğini söylemeye başladığını ancak bu uyarıların hükümet tarafından dikkate alınmadığını öne sürdü. Sunday Times gazetesinin Cumartesi günü websitesinde ve Pazar günkü basılı sayısında yer alan "Koronavirüs: İngiltere'nin felakete uyurgezer bir halde yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberde, bilim insanlarının uyarı ve tavsiyeleri karşısında İngiliz hükümetinin yaklaşımı mercek altına alındı. Sunday Times, yaşanan krizin kaynağını anlamak ve hükümetin daha hızlı harekete geçmiş olmasının gerekip gerekmediğini sorgulamak için yaptığı araştırma kapsamında bilim insanları, akademisyenler, doktorlar, acil durum planlamacıları, üst düzey bürokratlar ve siyasetçilerle görüştüğünü aktardı.

Gazetenin haberinde, görüştükleri kişilerin, resmi açıklamaların aksine İngiltere'nin olası bir pandemiye hazırlık konusunda oldukça kötü bir durumda bulunduğunu ve son yıllarda uygulanan kemer sıkma politikalarıyla önceliğini kaybetmiş olmasından dolayı kişisel koruyucu ekipman stoklarının çok azalmış ve eski bir halde olduğunu söyledikleri belirtildi. Johnson 2 Mart'a kadar virüsle ilgili 4 toplantıya katılmadı Gazete, Johnson'ın 2 Mart'a kadar koronavirüs salgınıyla ilgili dört adet COBRA olarak adlandırılan acil güvenlik toplantısına katılmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, tarihinde daha önce hiç görülmemiş sellerle uğraşırken, Johnson Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma (Brexit) sürecini tamamladı, kabinede değişiklikler yaptı ve daha sonra hamile olan nişanlısı Carrie Symonds ile birlikte Chevening kırsalında inzivaya çekildi. "Johnson'un 2 Mart'ta koronavirüsle ilgili katıldığı ilk COBRA toplantısına kadar beş hafta geçmesi gerekti. Ancak o zaman geldiğinde artık çok geç kalınmıştı. Virüs; havaalanlarımıza, trenlerimize, iş yerlerimize ve evlerimize kadar girmişti. İngiltere artık, dünyada 100 yılı aşkın bir süredir görülen en ölümcül virüsün en fazla etkilediği ülkelerden biri olma yolunda ilerliyordu."

Habere göre, Ocak sonu-Şubat başında bilim insanları yaklaşan krizden hükümeti haberdar etti ve hatta salgının toplu ölümlere yol açabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Bu uyarılar Şubat ayı boyunca devam etmesine rağmen, hükümet tarafından görmezden gelindiği öne sürüldü. Haberde, "Örneğin, sağlık çalışanları için koruyucu maske ve önlük stoklarının artırılması gerekliliği giderek önemli bir mesele haline gelmesine karşın başta Çin olmak üzere üreticilerden bu ekipmanın tedarik edilmesiyle ilgili hiçbir adım atılmadı. Bunun yerine hükümet, elindekileri de yollamaya başladı. Bu dönemde, Çin'den gelen yardım taleplerine yanıt olarak halihazırda zaten kıt olan stoklardan 279 bin adet ekipman Çin'e gönderildi" denildi. Kriz planlamaları anlaşmasız Brexit'e odaklandı Haberde, olası bir pandemi sırasında görev alacak ekiplerin eğitimine iki yıl boyunca ara verildiği ve kriz planlamalarının anlaşmasız Brexit senaryosuna yöneltildiği ifade edildi. Üst düzey bir siyasetçi Sunday Times'a yaptığı açıklamada, Ocak ayı sonunda İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty ile yaptığı görüşmede, hükümetin tamamen sürü bağışıklığını sağlama konusuna odaklanmış olduğunu gördüğünü söyledi.