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  4. Sunday Times: Özgürlük ve alkol zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

Sunday Times: Özgürlük ve alkol zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

02.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlıklı bir haber yayımladı. Türkiye'nin 250 bin dolarlık ev alanlara vatandaşlık vermesiyle Türkiye'den ev alan İranlıların sayısının ikiye katlandığını belirten Times, geçen yıl İran'dan Türkiye'ye kaçanların sayısının 30 bin olduğunu yazdı.

Sunday Times: Özgürlük ve alkol zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlıklı bir haber yayımladı.

ABD yaptırımlarının ekonomisini olumsuz etkilediği İran'dan çok sayıda kişinin Türkiye'ye kaçtığını aktaran gazete, geçen yıl bu sayının 30 bin olduğunu yazdı.

Sunday Times'ın Orta Doğu muhabiri Louise Callaghan, haberinde "Orta sınıf İranlılar Türkiye'ye akın ediyor, burası vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edebildikleri bir avuç ülkeden biri" dedi.

Gazeteye konuşan Türkiye'de yaşayan İranlılardan Maryam Seda, "Burada her şey çok daha kolay. İran'da tutunmak imkansız. Ekonomi çok kötü ve protestolar beni korkutuyor. Günlerdir anneme ulaşamıyorum" dedi.

İran'da geçen hafta başlayan protestolar çok sayıda kenti etkilemiş, hükümet önlem olarak ülke genelinde interneti kesmişti.

Aralarında Tebriz'de Türkiye'yi destekleyen ve Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Azeri futbol kulübü Traktör'ün de bulunduğu pek çok futbol maçı ertelenmişti.

Protestolar ve polis müdahalesi nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiği bilinmese de Uluslararası Af Örgütü güvenilir kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında 21 kentte 106 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Seküler ve eğitimli girişimcilerin Türkiye'yi hem bir yatırım cenneti hem de katı İslami yasalardan uzakta rahat edebildikleri bir yer olarak gördüğünü belirten Sunday Times muhabiri Callaghan, Türkiye'den 250 bin dolarlık ev alanlara vatandaşlık verildiğini ve bu yılın ilk sekiz ayında İranlıların aldığı ev sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanarak 3 bine ulaştığını yazdı.

İranlı şarkıcı Aidaz da Türkiye'ye taşınmıştı. AA'ya konuşan Aidaz, Türkiye'ye mermer ihracatı yapmaya gittikten sonra orada kalmaya karar verdiğini söylemişti

Gazeteye konuşan ve zengin İranlılara avukatlık yapan Ali Güden, "İran'da herkes bir B planı peşinde. Ülkeleri istikrarsız. Türkiye'de ise özgür hissediyorlar. Burada içebilirler, dilediklerini giyinebilirler" dedi.

23 yaşındaki Siavash ise inşaat sektöründe çalışmak için dört yıl önce Türkiye'ye taşındığını, genç işsizliğinin yüzde 40 olduğu ülkesinde gençlerin öfkeli olduğunu söyledi:

"Sistem reform yapamayacağını gösterdi ve gençler arasında umutsuzluk yarattı. Günümüz gençliği kendini kayıp nesil olarak görüyor."

İranlı işadamı Iraj Hosseini ise ülkesindeki ekonomik kaos nedeniyle parasını birden fazla bankada tuttuğunu, İran'da insanların nakit tutmak yerine arsa almaya yöneldiğini aktardı.

Sunday Times'a konuşan Crisis Group (Kriz Grubu) İran Projesi Başkanı Ali Vaez, gençleri İran'dan dışarı iten nedenler hakkında şunları söyledi:

"Her türlü muhalefete toleranssızlık, gençliğe parlak bir geleceğe kavuşma imkanı sunulmaması ve devletin reform yapamaması bir ümitsizliğe yol açtı.

"Hükümet halkın taleplerini dinlemek yerine İran'ın düşmanlarını suçlamayı tercih ediyor."

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