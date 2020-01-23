HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sunday Times: Özgürlük ve alkol zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

Sunday Times: Özgürlük ve alkol zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

23.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlıklı bir haber yayımladı. Türkiye'nin 250 bin dolarlık ev alanlara vatandaşlık vermesiyle Türkiye'den ev alan İranlıların sayısının ikiye katlandığını belirten Times, geçen yıl İran'dan Türkiye'ye kaçanların sayısının 30 bin olduğunu yazdı.

Sunday Times: Özgürlük ve alkol zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlıklı bir haber yayımladı.

ABD yaptırımlarının ekonomisini olumsuz etkilediği İran'dan çok sayıda kişinin Türkiye'ye kaçtığını aktaran gazete, geçen yıl bu sayının 30 bin olduğunu yazdı.

Sunday Times'ın Orta Doğu muhabiri Louise Callaghan, haberinde "Orta sınıf İranlılar Türkiye'ye akın ediyor, burası vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edebildikleri bir avuç ülkeden biri" dedi.

Gazeteye konuşan Türkiye'de yaşayan İranlılardan Maryam Seda, "Burada her şey çok daha kolay. İran'da tutunmak imkansız. Ekonomi çok kötü ve protestolar beni korkutuyor. Günlerdir anneme ulaşamıyorum" dedi.

İran'da geçen hafta başlayan protestolar çok sayıda kenti etkilemiş, hükümet önlem olarak ülke genelinde interneti kesmişti.

Aralarında Tebriz'de Türkiye'yi destekleyen ve Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Azeri futbol kulübü Traktör'ün de bulunduğu pek çok futbol maçı ertelenmişti.

Protestolar ve polis müdahalesi nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiği bilinmese de Uluslararası Af Örgütü güvenilir kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında 21 kentte 106 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Seküler ve eğitimli girişimcilerin Türkiye'yi hem bir yatırım cenneti hem de katı İslami yasalardan uzakta rahat edebildikleri bir yer olarak gördüğünü belirten Sunday Times muhabiri Callaghan, Türkiye'den 250 bin dolarlık ev alanlara vatandaşlık verildiğini ve bu yılın ilk sekiz ayında İranlıların aldığı ev sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanarak 3 bine ulaştığını yazdı.

İranlı şarkıcı Aidaz da Türkiye'ye taşınmıştı. AA'ya konuşan Aidaz, Türkiye'ye mermer ihracatı yapmaya gittikten sonra orada kalmaya karar verdiğini söylemişti

Gazeteye konuşan ve zengin İranlılara avukatlık yapan Ali Güden, "İran'da herkes bir B planı peşinde. Ülkeleri istikrarsız. Türkiye'de ise özgür hissediyorlar. Burada içebilirler, dilediklerini giyinebilirler" dedi.

23 yaşındaki Siavash ise inşaat sektöründe çalışmak için dört yıl önce Türkiye'ye taşındığını, genç işsizliğinin yüzde 40 olduğu ülkesinde gençlerin öfkeli olduğunu söyledi:

"Sistem reform yapamayacağını gösterdi ve gençler arasında umutsuzluk yarattı. Günümüz gençliği kendini kayıp nesil olarak görüyor."

İranlı işadamı Iraj Hosseini ise ülkesindeki ekonomik kaos nedeniyle parasını birden fazla bankada tuttuğunu, İran'da insanların nakit tutmak yerine arsa almaya yöneldiğini aktardı.

Sunday Times'a konuşan Crisis Group (Kriz Grubu) İran Projesi Başkanı Ali Vaez, gençleri İran'dan dışarı iten nedenler hakkında şunları söyledi:

"Her türlü muhalefete toleranssızlık, gençliğe parlak bir geleceğe kavuşma imkanı sunulmaması ve devletin reform yapamaması bir ümitsizliğe yol açtı.

"Hükümet halkın taleplerini dinlemek yerine İran'ın düşmanlarını suçlamayı tercih ediyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu
'Meteor yağmurlarının kralı' hafta sonu gözlenebilecek'Meteor yağmurlarının kralı' hafta sonu gözlenebilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turistlerin kaplıcalarıyla ünlü Yalova'ya ilgisi arttı

Antalya'dan sonra şimdi de... İşte Rus turistlerin yeni gözdesi

2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 şehir listede

2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu

Antalya'da bir iş yeirnde patlayan matkap ortalığı savaş alanına çevirdi

Korkunç! Bomba gibi patladı

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi!

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi!

Antalya'da karavancıların 5 yıldızlı tatili kıskandırıyor

Antalya'da 5 yıldızlı karavan tatili!

Ağrı'da soğuk hava şelaleyi dondurdu

Bu soğuğa şelale bile dayanmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.