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  4. Sündüz Katliamı’nın tanıklarındandı! Ahmet Sevgili hayatını kaybetti

Sündüz Katliamı’nın tanıklarındandı! Ahmet Sevgili hayatını kaybetti

07.05.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüz Yaylası’nda 18 Temmuz 1993 yılında PKK’lı teröristler tarafından 14’ü çocuk 24 kişinin katledildiği katliamın tanıklarından Ahmet Sevgili hayatını kaybetti.

Sündüz Katliamı’nın tanıklarındandı! Ahmet Sevgili hayatını kaybetti

18 Temmuz 1993 tarihinde 7 kişilik terörist grubu, yayladaki onlarca kişiyi Ahmet Sevgili’nin çadırına topladı. Sonra telsizden gelen emirle, hepsi aynı anda tetiğe bastı. Şarjörler bittikçe yenisi takıldı ve 14’ü çocuk olmak üzere 24 kişi acımasızca katledildi. Yaşları 1 ile 18 arasında değişen 14 çocuk ile 10 yetişkin hain saldırıda yaşamını yitirirken, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kimi aklını yitirirken kimi ise bir daha kendine gelemedi.

KATLİAMDAN KURTULANLAR ARASINDAYDI

Hicret Güzel ve iki çocuğu ile birlikte katliamdan sağ kurtulan Ahmet Sevgili, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Sevgili'nin cenazesi Bahçesaray’da yakınları tarafından defnedildi.

Cenazede konuşan Van Şehit Alileri Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Samsa, acılarının büyük olduğunu ifade ederek, “Sündüz Katliamı’nın tek tanığını da kaybettik. Tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi. (İHA)
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Van

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