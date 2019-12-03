SunExpress Antalya Hangarı’yla hem uçuş hem iş imkanı

Havacılık ve turizmde 30 yılı geride bırakan SunExpress, yeni Boeing 737-Max uçak alımlarıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. Genel Müdür Jens Bischof, "Antalya Havalimanında teknik servislerin verileceği hangarı da oluşturacak bir havayolu şirketi olacağız. Bölgeye çok büyük bir katkı sağlayacak, aynı zamanda kalifiye iş imkanı da sunacak bu muazzam şehre" dedi. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık ve turizmde 30 yılı geride bıraktı. 30’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalya’da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Bischof, Antalya’yi evi olarak benimsediklerini ifade etti. İlk SunExpress uçuşunun Antalya’da gerçekleştiğini hatırlatan Bischof, "Aradan 30 yıl geçti ve bu 30 yıl içerisinde çok büyük bir yükselme kaydettik. Diğer havayolu şirketleri sektörde bocalarken biz çok büyük bir ivme yakaladık. 2019 yılına geldiğimizde çok önemli bir yolcu sayısına ulaştık, bu tüm yılların rekorudur bizim için. Büyümeye devam edeceğiz, 2020 yılı ve sonraki yıllarda da büyüme devam edecek" şeklinde konuştu.

"2020’de 38 lokasyona uçuş"

Antalya’da gelecek yıl itibariyle 2 uçağın daha eklenmesiyle birlikte toplamda 27 uçak olacağını kaydeden Bischof, "Kapasimetimizi yüzde 10 arttıracağız. Tüm dünyadan turistler Antalya’ya yüzde 10 oranında daha yüksek kapasite ile uçacaklar. Yeni yerlere de uçuyoruz, Lübliyana ve Marsilya iki yeni yer. Dahası da gelecek, bu hem otelcileri hem de tur acentelerini memnun edecek ve işini başarılı bir şekilde büyütmesine katkıda bulunacak. 2020 yılında Antalya çıkışlı toplamda 38 yere uçuyor olacağız. 17’si Almanya, Avusturya ve İsviçre bölgesine, 21 tanesi ise Orta Avrupa dışındaki yerlere gerçekleştirilecek. Ortadoğu’ya ve diğer coğrafyalarda da uçmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Antalya’ya kalifiye iş imkanı sunulacak"

Dünyanın beşinci en iyi havayolu seçildiklerini aktaran Bischof, "Bizim stratejimiz sadece gittiğiniz yerlerin sayısını arttırmak değil, aynı zamanda kapasitemizi de genişleterek büyük havayollarına ulaşıp, oradan mümkün olduğunca fazla kişiyi Antalya’ya çekmek" dedi.

Bischof, yatırımları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Boeing 737 - Max uçakları için alım emri verildiğini aktaran Bischof, "Bu uçaklar Antalya’da kullanılacak. Dolayısıyla Antalya Havalimanında teknik servislerin verileceği hangarı da oluşturacak bir havayolu şirketi olacağız. Bu bölgeye çok büyük bir katkı sağlayacak aynı zamanda kalifiye iş imkanı da sunacak bu muazzam şehre" ifadelerine yer verdi.