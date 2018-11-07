HABER

SunExpress'in "yardım melekleri" okul boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

THY ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in "Guardian Angels" komitesi, İzmir'de okul boyadı

İZMİR (AA) - Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in "Guardian Angels (Yardım Melekleri)" komitesi, İzmir'de okul boyadı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Mersinli Ortaokulu'ndan gelen yardım talebi üzerine harekete geçen gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan Guardian Angels ekibi, yenileme çalışmaları kapsamında öğretmenler ile birlikte okul boyama faaliyetine katıldı.

Gönüllülük esasına dayalı olan ve talepleri değerlendirip ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı amaçlayan Guardian Angels, tüm masrafları üstlenerek okulun sınıflarını boyadı.

Ekibin, 2015'den bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol almaya devam ettiği, bu kapsamda yardım faaliyetlerine destek olabilecek kişi ve kurumların belirlenmesi, yardımların toplanması ve bu yardımların en etkili şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladığı kaydedildi.

Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…
Siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacakSiber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacak
ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödülÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boya Guardian Angels Okul

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.