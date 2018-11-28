‘Sünger Bob' çizgi filminin yaratıcısı Stephen Hillenburg hayatını kaybetti

Nickelodeon kanalında yayınlanan "SpongeBob SquarePants (Sünger Bob Kare Şort)" adlı çizgi filmin yaratıcısı olan ve ALS hastalığıyla mücadele eden 57 yaşındaki Stephen Hillenburg, hayatını kaybetti. Nickelodeon'dan yapılan açıklamada Hillenburg'un kaybından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Dünya çapında oldukça popüler olan çizgi filmi yayınlayan kanaldan yapılan açıklamada, “Bugün Hillenburg’un hayatı ve eserlerine hürmet için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz” ifadesi yer aldı.

'SÜNGER BOB' ÇİZGİ FİLMİNİN YARATICISI

1999’dan bu yana 200 bölümden fazla yayınlanan ‘Sünger Bob’, Hillenburg’un yönetmenliğinde 2004’te sinemeya uyarlandı, ayrıca Broadway’de sahnelendi. Müzikal bu yılın başında Tony Ödülü’ne değer görüldü.

HASTALIĞI ENGEL OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz sene Mart ayında hastalık teşhisi konan Hillenburg, ‘Sünger Bob'a ve diğer tutkularına mümkün olduğunca devam etmek istediğini' belirtmişti.





