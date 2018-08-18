Sünger deposu yangında kül oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Mobilyakent Sitesi'ndeki sünger deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi, depo kullanılamaz hale geldi.
Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Sitesi'nde bulunan bir sünger deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yangında depo kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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