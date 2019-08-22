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Sungurlu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyreden Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Moloz yığınına çarparak durabilen araçtaki 1 yaşındaki Ayaz Altunay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Zekeriya Altunay ile Ayşegül Altunay (25), Zekeriya Altunay (9) ve Melike Altunay (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaz bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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