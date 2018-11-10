ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bizi birbirimize kırdırmak için suni gündem maddeleriyle enerjiler boşa harcatılmaya çalışılıyor. Diğer partilerin vizyonlarına, duruşlarına, şu an içinde oldukları tartışmalara bakıldığı zaman Türkiye ile alakalı proje üretmekten, vizyon ortaya koymaktan çok geri olduklarını görüyoruz." dedi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Sarıeroğlu, AK Parti'nin kadın ve gençlere verdiği önemi, onlar için hayata geçirdiği projeleri anlattı.

AK Parti'nin okul gibi olduğunu, gençlik kolları üyeliği ile başladığı partide üst düzey görevlerde bulunduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendiğini belirten Sarıeroğlu, "Adana'dan üniversite okumak için çıkmış, Ankara'ya gelmiş bir esnaf kızı olarak eğer ki partimizde bizler de yer bulabiliyorsak, bu salondaki tüm kardeşlerimiz aynı yolculuğu yapma şansına sahipler. AK Parti'nin farkı, diğer partilerden ayrımı bu. Şu anda AK Parti'nin en üst kurulu olan yürütme kurulunda gençlikten yetişmiş kişiler var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Çok çalışıyoruz ama daha çok çalışacağız." diye konuştu.