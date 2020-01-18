Suni Kahve Üretildi

Amerika'da yeni kurulan bir şirket, kahve çekirdekleri üzerinde tersine mühendislik uygulamasıyla suni kahve üretmeyi başardı. Böylelikle firma, kahve çekirdeği üretmek için gereken zaman, maliyet ve ortaya çıkan olumsuz çevresel etkileri devre dışı bırakmış oldu. Atomo Kahve, Mart 2019’da online bağış toplama platformu Kickstarter üzerinden 25 bin dolar elde etti. Altı aydan kısa süre içindeyse Hong Konglu bir sermaye firması, Atomo Kahve'ye 2 milyon 600 bin dolarlık yatırım yaptı. Atomo Kahve, ilk soğuk demleme ürününü bu yılın ilk aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Atomo Kahve, içtikleri kahvenin tadındaki istikrarsızlıktan memnuniyetsizlik duyan biri gıda bilimcisi iki arkadaş tarafından Seattle'da kuruldu. Atomo Kahva Eş Kurucusu Jarret Stopforth, ”Atomlarından başlayarak kahve üretip üretemeyeceğimizi araştırmaya başladım. Molekül aşamasından itibaren elde edilen kahvenin tadı her zaman güzel oluyor,” diyor.

Stopforth'un kahve üretmek için içerik analizi yapma çalışmaları, evinin garajında başladı. Arkadaşı Andy Kleitsch, ilk başta buna