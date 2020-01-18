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  4. Suni Kahve Üretildi

Suni Kahve Üretildi

18.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Amerika'da yeni kurulan bir şirket, kahve çekirdekleri üzerinde tersine mühendislik uygulamasıyla suni kahve üretmeyi başardı. Böylelikle firma, kahve çekirdeği üretmek için gereken zaman, maliyet ve ortaya çıkan olumsuz çevresel etkileri devre dışı bırakmış oldu

Suni Kahve Üretildi

Amerika'da yeni kurulan bir şirket, kahve çekirdekleri üzerinde tersine mühendislik uygulamasıyla suni kahve üretmeyi başardı. Böylelikle firma, kahve çekirdeği üretmek için gereken zaman, maliyet ve ortaya çıkan olumsuz çevresel etkileri devre dışı bırakmış oldu. Atomo Kahve, Mart 2019’da online bağış toplama platformu Kickstarter üzerinden 25 bin dolar elde etti. Altı aydan kısa süre içindeyse Hong Konglu bir sermaye firması, Atomo Kahve'ye 2 milyon 600 bin dolarlık yatırım yaptı. Atomo Kahve, ilk soğuk demleme ürününü bu yılın ilk aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Atomo Kahve, içtikleri kahvenin tadındaki istikrarsızlıktan memnuniyetsizlik duyan biri gıda bilimcisi iki arkadaş tarafından Seattle'da kuruldu. Atomo Kahva Eş Kurucusu Jarret Stopforth, ”Atomlarından başlayarak kahve üretip üretemeyeceğimizi araştırmaya başladım. Molekül aşamasından itibaren elde edilen kahvenin tadı her zaman güzel oluyor,” diyor.

Stopforth'un kahve üretmek için içerik analizi yapma çalışmaları, evinin garajında başladı. Arkadaşı Andy Kleitsch, ilk başta buna

şüpheyle yaklaşıyordu: ”Jarret, kahve çekirdeği olmadan kahve üretme fikrini ortaya attığında 'Bu mümkün olabilir mi? Bunu ne amaçla yapacaksın? Nasıl başaracaksın?' diye sordum. Jarret'in garajına gittik ve kış ortasında burada kahve formülü çıkarmaya başladık.” Stopforth, ”Kahvenin tüm bileşiklerinin haritasını çıkarmak, aromasının ne olduğunu, sıvı bileşenleri anlamak gerekti. Daha sonra çıkartma modeli adını verdiğimiz süreci uyguladık. Kahvenin tüm içeriğini, artık ortaya kahve kalmayacak şekilde parçalara ayırdık. Daha sonra bunları birleştirip kahve elde ettik,” diyor.

Kahve tutkunu Victoria Exton, tattığı lezzetler arasından seçimini yapmış. Kahve tadımcısı Victoria Exton, ”Üzerinde turuncu nokta olanı beğendim. Bana biraz daha dolgun gövdeli geldi. Hafif bir yumuşaklığı da var,” diyor.

Atomo Kahve eş kurucusu Andy Kleitsch, ”Favoriniz olarak seçtiğiniz soğuk demlenmiş kahve Atomo'ydu,” diyor.

Kahve tadımcısı Matt Rhinehart, ”Bunun çekirdeksiz kahve olması oldukça etkileyici,” diyor.

Matt Rheinhart etkileyici olduğunu düşünse de suni kahve aslında gerçekten kahve mi?

Stopforth, ”Çekirdek kahveyi içtiğinizde elde ettiğiniz deneyime eşdeğer bir kahve üretiyoruz. Sadece çekirdek kullanmıyoruz,” şeklinde konuşuyor.

Atomo'nun pazarlama stratejilerinden biri, ürünün çevre üzerindeki etkisinin az olması.

Amerikan Ulusal Kahve Birliği'nin başkanı, geçen yıl, düşük kahve fiyatlarının, kahve üreticilerini yağmur ormanlarını yok etmeye zorlayabileceğini söyledi. Kahve, tıpkı yağmur ormanları gibi tropik ekosistemlerde yetişiyor. Yağmur ormanlarının atmosferi ısıtan gazlardan biri olan karbondioksiti emmede kilit rol oynadığı ise bilinen bir gerçek.

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