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Sünnet arabasına ilginç yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

KARSLI Abdullah Erdağı, 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Hamza'nın sünnet düğünündeki arabasına 'Kalanı Trump'a yeter' yazısı koydu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARSLI Abdullah Erdağı, 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Hamza'nın sünnet düğünündeki arabasına 'Kalanı Trump'a yeter' yazısı koydu. Görenlerin dönüp bir kez daha baktığı otomobil, kentte büyük dikkat çekti. Rufai Derneği Kars Yöneticisi Abdullah Erdağı'nın oğlu Ömer Hamza'nın sünnet düğünü için süslettiği otomobile yazdırdığı yazı, görenleri şaşırttı. 'Kalanı Trump'a yeter' yazılı otomobille şehir turu atan Erdağı, "Trump'un ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkındayız. Farklı bir cevap vermek istedik. Türklerle oyun oyunanılmaz" diye konuştu.

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