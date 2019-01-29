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Sünnet ciddi bir müdahale

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Opr.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, “Penis kanserine karşı koruyuculuğuyla bilinen sünnet ciddi bir müdahaledir. Sünnet öncesi çocuk mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından görülmeli ve muayene edilmelidir" dedi.
Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, sünnet ne zaman yapılmalı, sünneti kim yapmalı, hangi yöntem ile yapılmalı ve bu işlemin faydası hakkında bilgi verdi.

Ne zaman yapılmalı
Sünnetin penisin baş kısmını saran fazla derinin kesilmesi olarak tanımlandığını ifade eden Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, "Öncelikle tıbbi bir problem var ve sünnet gerekiyorsa her yaşta yapılabilir. Fimozis denilen penis derisi darlığı, geçirilen idrar yolu enfeksiyonları gibi tıbbi gerekçeler var ise yaşın bir önemi yoktur. Bunun için belirlenen ve pratikte kullanılan yaş 2 yaş öncesi ve 6 yaş sonrası dönemde yapılması uygun olacaktır. Sünneti kimin yapacağı konusunda ise tartışmasız bir gerçek uzman hekim tarafından yapılması gerekliliğidir. Toplumda sünnetin basit bir müdahale olduğu konusunda yanlış bir algı vardır. Bu algı sonucunda sünneti işin ehli olmayan kişiler yıllarca yapmış ve hala yapmaktadır” diye konuştu.

Yasa ve yönetmelik var
Dr. Özkan şu bilgileri verdi: “Çoğumuzun bildiği üzere çevremizdeki birçok insanı berber, sağlık memuru ya da doktor olmayan mahalle sünnetçisi sünnet etmiştir. Günümüzde yasal olarak da sünneti doktor olmayan kişiler yapamaz. Sağlık bakanlığı bu konuda son yıllarda ciddi adımlar atmış ve bu konuyu yasa ve yönetmeliklerle kurallara bağlamıştır. Sünnet sanılanın aksine evde ya da poliklinik şartlarında yapılan basit bir işlem değil, iyi yapılmadığında son derece ciddi sonuçlar doğurabilen bir ameliyattır. Peki, sünneti nasıl ve hangi teknik ile yaptıralım? Teknik olarak bakıldığında farklı yöntemler olsa da sünnette amaç sünnet derisinin hem içeriden hem dışarıdan uygun uzunlukta bırakılarak kesilmesidir.”

Tavsiye edilen yöntem
Güncel yöntemler içinde en tavsiye edilebilir yöntemin ‘cerrahi sünnet’ olduğunu belirten Dr. Özkan, “Yani klasik kesi ile yapılan dikişli sünnettir. Sanılanın aksine bu yöntem ile daha hızlı iyileşme sağlanır ve kanama ihtimali iyi yapıldığı takdirde yoktur. Halk arasında lazer ile sünnet şeklinde yaygın bir düşünce var. Net bir şekilde söylemeliyim ki böyle bir teknik yoktur. Lazer tamamiyle farklı ameliyatlarda kullanılan bir metottur. Ama sünnette kullanılmayan bir yöntemdir. Klemp ya da kıskaç yöntemi olarak bilinen teknik ise bilimsel olarak uygulanabilir ve makul bir yöntemdir. Ancak dezavantajı çocuğun sünnet sonrasında 3-4 gün kadar penisinin üzerinde aparat kalmakta, iç ve dış deriyi sıkıştırmak sureti ile doku iyileşmesi sağlandığı için ileride hissizlik oluşabilmektedir” şeklinde konuştu.

Ciddi bir müdahale
Sünnetin penis kanserine karşı koruyuculuğunun bilindiğini kaydeden Özkan, şunları söyledi:
“Sonuç olarak sünnet ciddi bir müdahaledir. Sünnet öncesi çocuk mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından görülmeli ve muayene edilmeli, gerekli kanama testleri yapılmalı ve sünnete engel bir anatomik(doğumsal anormallik) anomali olup olmadığı belirlenmelidir. 25 yıllık üroloji uzmanlığım süresince yüzlerce sünnet yaptım ama bir sürüde sünnet komplikasyonu (hatası) düzelttim. Penis muayenesinde anormallik çıktığında sünnet yapılamamakta ve nasıl üroloji uzmanına gönderiliyorsa, ebeveynler de sünnet tercihlerini yaparken ona göre karar vermelidirler. Sünnet ürolojinin ana uzmanlık alanıdır."

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