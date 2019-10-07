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Sünnet düğününde dansöz oynatılmasında 6 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K.

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K. ve 3 dansöz, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile fertleri, dün sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün de 3 dansöz adliyeye sevk edildi. Dansçılar, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

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