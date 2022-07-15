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  4. Sünnet düğününde dehşet! Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Sünnet düğününde dehşet! Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

15.07.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir sünnet düğününü basan baba ile oğlu dehşet saçtı. Sokakta yapılan eğlenceyi tabanca ve pompalı tüfekle basan ikili etrafa ateş açtı. Korkunç saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Sünnet düğününde dehşet! Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle 219. Sokak’ta yapılan sünnet düğününde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Özvatan’ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı.

Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Silahlı saldırı anı ise yaralılar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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