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  4. Sünnet düğününde dehşet saçmıştı! "Neden yaptın?" sorusuna kan donduran yanıt

Sünnet düğününde dehşet saçmıştı! "Neden yaptın?" sorusuna kan donduran yanıt

12.07.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Olayın yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.A, adliye çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Abimin intikamını aldım, abimi 30 kişi birden dövdü." dedi.

Sünnet düğününde dehşet saçmıştı! "Neden yaptın?" sorusuna kan donduran yanıt

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.D. (3), E.G. (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D. ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D. ve E.G. (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"NEDEN YAPTIN?" SORUSUNA YANIT

S.A, adliye çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Abimin intikamını aldım, abimi 30 kişi birden dövdü." dedi.

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DÜĞÜN SAHİBİ KONUŞTU

Düğün sahibi Selahattin Say ise kendilerinin gelen misafirlerle ilgilendikleri sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

S.A. ile husumetlerinin olmadığını ifade eden Say, "Mahalleli olarak tanıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Olay esnasında sünnet düğününü yaptığımız Yiğitcan ve Selimcan da oradaydı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de vardı. Düğün esnasında ateş etmiş gitmiş. Herkes hastanede. Olay olduğu sırada herkes kaçıştı, yaralısı olanlar hastaneye gitti, biz de çocuklarımızı toplayıp eve girdik." dedi. (AA)

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Balıkesir silahlı saldırı
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