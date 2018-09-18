Sünnet düğününde havaya ateş açtılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki sünnet düğününde, çok sayıda kişinin tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beyşehir'de, açık alanda düzenlenen sünnet düğününde eğlenildikten sonra bazı kişiler, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, tabanca ve tüfekleri çıkaran kişilerin, havaya doğru defalarca ateşlediği görülüyor. Sünnet düğünündeki bazı çocukların havaya ateş açılırken, alkışladığı anlar da görüntülerde yer aldı.
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