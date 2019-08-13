Sünnet düğününde kazara arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açarken kazara arkadaşını başından vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğününde B.P. (39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken, kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner’i (35) kafasından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Süzgüner, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

