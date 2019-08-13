HABER

Sünnet düğününde kazara arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Samsun’da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açarken kazara arkadaşını başından vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Sünnet düğününde kazara arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açarken kazara arkadaşını başından vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğününde B.P. (39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken, kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner’i (35) kafasından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Süzgüner, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangınBayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
Datça'da 16 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 16 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.