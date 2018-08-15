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Sünnet düğününde silahlar susmadı, bir evde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 3 gün önce düzenlenen bir sünnet töreninde onlarca silah patlatılırken, havai fişekler nedeniyle bir evde kısa süreli yangın çıktı.

Erkan BAY ELAZIĞ,(DHA) -ELAZIĞ'da 3 gün önce düzenlenen bir sünnet töreninde onlarca silah patlatılırken, havai fişekler nedeniyle bir evde kısa süreli yangın çıktı. Çatışma sahnelerini andıran sünnet düğünü, amatör kameralarca kaydedildi. Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi'nde bulunan boş bir arazide, üç gün önce düzenlenen sünnet düğününe çok yüzlerce kişi katıldı. Yoğun kalabalığın olduğu düğünün sahipleri ve gelen misafirler, tabancaları ile yüzlerce kez havaya ateş etti. Amatör kameraların kaydettiği ve çatışma sahnelerini andıran sünnet düğününe gelenler, zaman zaman ise hep birlikte havaya ateş etti. Gecenin geç saatlerine kadar süren ve binlerce mermi sıkılan sünnet düğününde şans eseri herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. Düğünün sonlarında havai fişek patlatılması nedeniyle bir evde kısa süreli yangın çıkarken, vatandaşlar alevleri kendi imkanları ile söndürdü.

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