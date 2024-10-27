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  4. Sünnet düğününde zehirlendiler! 50'den fazla kişi hastanelik oldu

Sünnet düğününde zehirlendiler! 50'den fazla kişi hastanelik oldu

27.10.2024 21:53
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan sonra 50'den fazla davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sünnet düğününde zehirlendiler! 50'den fazla kişi hastanelik oldu

Sünnet düğünü kabusa döndü! Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında bir sünnet düğünü düzenlendi.Düğüne katılan yaklaşık 300 kişi, ikram edilen tavuklu pilavdan yedi. Düğünün davetlilerinden bir kısmı, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gebze ve çevresindeki ilçelerde bulunan hastanelere başvurdu.

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EVLERDE FENALAŞARAK AMBULANSLA GETİRİLDİLER!

Hastaların bir kısmı da evlerinde fenalaşarak ambulanslarla getirildi. Gıda zehirlenmesi yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu 50’nin üzerinde kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hastane gıda sünnet düğünü
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