Sünnet düğünündeki görüntüler olay olmuştu, karar çıktı

İzmir’in Menderes ilçesinde, çocukların gözlerinin önünde dansöz oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan baba, anne, amca ve 3 dansöz serbest bırakıldı.

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çekilen görüntülerde bir dansöz, çocukların gözleri önünde uygunsuz bir şekilde dans etmişti. Olaya ilişkin görüntülerin Menderes ilçesindeki bir mahallede çekildiği tespit edildi. Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından toplamda 3 aile ferdi ve 3 dansöz, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

