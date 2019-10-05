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Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde yeni gelişme! Gözaltı kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde bir sünnet düğününde, dansözün, küçük yaştaki sünnet çocuğunun önünde, dans ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verildi. Ayrıca görüntülerde dans eden dansözün yanı sıra videoda görünmeyen diğer 2 dansöz hakkında da gözaltı kararı verildi.

Menderes’teki bir sokakta yapılan sünnet düğününde, sünnet çocuğunun önünde dans eden dansözün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.

Başlatılan soruşturma kapsamında dün sünnet çocuğunun annesi T.K. ve amcası H.K. gözaltına alındı. Baba F.K.’nin ise şehir dışında olduğu belirtildi. Amca H.K.’nin emniyette verdiği ifadesinde, “Dansözleri ben getirdim. Kötü bir niyetim yoktu, herkese sürpriz yapmak istedim” dediği öğrenildi.

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Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de müdahil olduğu soruşturma kapsamında, hem görüntülerde dans eden hem de videoda görülmeyen diğer 2 dansöz hakkında, gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

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Sünnet izmir twerk dans gözaltı dansöz

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