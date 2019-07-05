HABER

Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 00:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sünnet törenine giden aileden 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 karayolu üzerinde meydana geldi.

Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sünnet törenine giden aileden 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başiskele’de torunlarının sünnet cemiyetine konvoy halinde giderken Ayhan Y. idaresindeki 41 NM 007 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNT 03 plakalı otomobil ve 22 EA 213 plakalı otomobillerle çarpıştı. Gölcük İtfaiye müfrezesi önünde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Güler Y. (54) ve Nisanur Ö. (21) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandıÇaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı
Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili olduErgani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.