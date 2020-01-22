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Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.

Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, sünnet zamanı seçiminin pek çok aile için kafa karıştıran çok önemli bir konu olduğunu, sömestr tatilinin ise hem sağlık açısından hem de sosyal yönden sünnet için en uygun dönemlerden biri olduğunu söyledi.
Ebeveynler sünnet için çocukların yaşı ve mevsim seçiminde titiz davrandığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Sömestr tatili hem sağlık açısından hem de sosyal yönden sünnet için en uygun dönemlerden biridir. Sünnet işleminin oldukça kolay, lokal ve genel anestezi ile hiçbir acı ya da ağrı duyulmadan gerçekleştirilmektedir. Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması sebebiyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Cerrahi işlemin hastane koşullarda yapılmasının en doğru seçim olacağını belirten Op. Dr. Perihan Topçu, "Sünnet, zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlemdir. Ancak usulüne uygun yapılmadığında ise kalıcı sonuçlarla karşılaşılabilir. Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkündür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen çocuk cerrahisi ya da çocuk üroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sünnet sonrası derinin fazla yada az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama ya da enfeksiyon gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu sebeple sünnet doğru yerde, uygun yaş aralığında, cerahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır" diye konuştu.
Sosyal olarak yarıyıl tatilleri çocuklar için uygun bir sünnet dönemi olduğunun da önemine değinen Topçu, "Havaların soğukluğundan dolayı ev dışı aktivasyonlar kısıtlıdır. Sonuç olarak çocuk daha uygun koşullarda, evinde dinlenerek rahat bir sünnet sonrası dönem geçirecektir. Sünnet sonrası en önemli dönem ilk 24 saattir. Muhtemel sorunlar en çok bu dönemde gerçekleşir. Sünnet sonrasında ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmakta yarar vardır Ailelerin sünnetle ilgili merak ettiği bir diğer önemli konuysa, çocukların kaç yaşına kadar sünnet ettirilmesidir. Sünnetinde ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

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