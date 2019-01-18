HABER

'Sünnet için en uygun zaman yarıyıl tatili'

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Op.

'Sünnet için en uygun zaman yarıyıl tatili'

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, sünnet için en uygun zamanın yarıyıl tatili olduğunu söyleyerek, "Sünnet basit bir cerrahi işlem gibi görünse de operasyon sonrasındaki bir haftalık sürecin dinlenerek geçirilmesi önem taşıyor" dedi.
Yarıyıl tatili, havaların soğuk olması ve çocukların ev dışındaki aktivitelerinin kısıtlı olması nedeniyle sünnet için uygun bir dönem olarak ön plana çıkıyor. Başta idrar yolu enfeksiyonu riskinin azaltılması olmak üzere birçok faydası bulunan sünnet işleminin hastane ortamında ve alanında uzman hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Sünnet, inançlar ve sosyal yönü dışında bilimsel olarak da önerilmektedir. Sünnet olmamış erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve penis kanseri riskinin arttığını belirten Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, sünnet olmamış erkeklerin eşlerinde rahim ağzı kanserinin daha sık görüldüğünü söyledi. Sünnet sonrasında idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını kaydeden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, "Bu bilimsel veriler ışığında, dünyada sünnet yaptırma oranı giderek artmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu, pipi derisi iltihabı, pipi ucunda balonlaşma ve zorlanarak işeme veya bazı böbrek ve idrar yolu hastalıklarında erken sünnet önerilmektedir. Çocukların sünnet öncesinde muayene edilerek, varsa sünnetle birlikte ameliyat edilmesi gereken hastalıklar ya da bazen sünnetin 1 yaşa kadar ertelenmesini gerektiren hastalıklar tespit edilmelidir."
'2 YAŞ ÖNCESİ YA DA 6 YAŞ SONRASINDA YAPILMALI'
Ameliyathane ortamında ve uygun anestezi ile yapılan sünnetin günübirlik bir cerrahi işlem olduğunu ifade eden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, sünnet işlemi sonrası yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
"İşlem sonrasında hastanede 2-3 saatlik takip genellikle yeterli olmaktadır. Sünnetin 2 yaşından önce ya da 5-6 yaşından sonra yapılması tavsiye edilmektedir. Çocukta 2-5 yaş arasında enfeksiyon ya da böbrek hastalığı varsa bu dönemde de erken sünnet yapılabilmektedir. Yeni doğan döneminde ve 6 yaşından sonra uyumlu çocuklarda, konuşulup yapılacak işlemler anlatıldıktan sonra lokal anestezi ile sünnet yapılmasında sakınca yoktur. Bunun haricinde sünnet işlemi genellikle genel anestezi ile yapılmaktadır. Günümüzde çocuk anestezisi alanı gerek teknolojik açıdan gerekse deneyim olarak son derece büyük bir gelişme kat etmiştir. Yeni doğmuş bebekler bile gerektiğinde, acil durumlarda uzun süreli genel anestezi ile ameliyat edilebilmektedir. Anestezinin erişkin hastalar için olan riskleri çocuklar için de söz konusudur. Bu nedenle genel anestezi gerektiren cerrahi işlemlerin deneyimli merkezlerde yapılması önemlidir."
'KANAMAYA NEDEN OLABİLECEK İLAÇLAR SÜNNET ÖNCESİNDE KESİLMELİ'
Sünnet genel anestezi altında yapılacaksa, çocuğun sağlıklı olduğu yani öksürük, aksırık, ateş enfeksiyon halinin olmadığı bir dönem tercih edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, şöyle konuştu:
"İşlem öncesinde çocuğun sürekli kullandığı ilaçlar veya varsa kronik hastalıkları konusunda sünneti yapacak olan cerraha bilgi verilmelidir. Sünnet anesteziyle yapıldığı için işlem sonrası 6-8 saat boyunca ağrı olmaz. Bu süre sonunda ağrı olabileceği için ilk gün her 6-8 saatte bir çocuğun yaşı ve kilosuna göre belirlenen miktarda ağrı kesici verilmektedir. Bunun yanı sıra işlem sonra kanama olabilmektedir. Bu nedenle özellikle kanamaya neden olabilecek ilaçların sünnet öncesi bir hafta kadar önceden kesilmesi gerekmektedir. Ailede sünnet sonrası kanama, diş çekimi sonrası kanama öyküsü ya da kan hastalığı varsa mutlaka hekime bilgi verilmelidir."
İşlem sonrası ilk bir hafta boyunca ani ve sert hareketlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, "Yara kabuğu geçtikten sonra yaklaşık 10 gün sonra çocuğun hareketli yaşama dönmesinde sakınca yoktur. Bezli bebeklerin sünnet sonrasında büyük boy alt bezi kullanması, duş yaptırılması ve krem uygulanması bakım için yeterlidir. Büyük çocuklar da sünnet sonrası geniş iç çamaşırı kullanmalıdır" dedi.
'KÜÇÜK BİR HATA KALICI HASARLARA NEDEN OLABİLİR'
Sünnet çan, gomco, plastik kıskaç ve cerrahi yöntemleriyle yapılabildiğini ifade eden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, "Hastane ortamında sorun gelişme olasılığı en düşük olan cerrahi işlem sünnettir. İşlem sırasında küçük bir hata yapışıklık, pipide eğrilik, idrar yaptığı delik ucunda darlık gelişmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle işlem ameliyathane koşullarında sürekli çocuk ameliyat eden bir deneyimli çocuk cerrahı veya çocuk üroloğu tarafından yapılmalıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Aşı reddinde en büyük etken sosyal medyaAşı reddinde en büyük etken sosyal medya
Uzmanından iş stresiyle başa çıkma yollarıUzmanından iş stresiyle başa çıkma yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

Çocuklarda ve bebeklerde karın ağrısı neden olur? Çocuklarda karın ağrısını önlemenin yolları nelerdir?

Çocuklardaki karın ağrısına dikkat!

Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

MS nedir, nasıl tedavi edilir? Ms ataklarını önlemenin yolları nelerdir?

Dikkat! Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor!

Kulak çınlaması neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Kulak çınlamasında maskeleme tedavisi nasıl yapılır?

Nikotin ve kafein kulakta çınlamayı artırıyor!

'Gribe iyi geliyor' diye bilinenler, ne kadar gerçek?

'Gribe iyi geliyor' diye bilinenler, gerçekten faydalı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.