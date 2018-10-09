Sünnet olan Feridun, takılan altınları taşıyamadı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da işadamı Enver Geçgel, oğlu Feridun (8) için sünnet düğünü yaptı. 500 kişinin katıldığı düğün sonunda küçük Feridun, takılan altınları taşımakta zorlandı.
Şedadi aşiretine mensup iş adamı Enver Geçgel, oğlu Feridun için bir otelde sünnet düğünü yaptı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı sünnet düğününe katılan 500 davetli, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekti. Dolar atmanın yasak olduğu düğünde davetliler salona kral tahtıyla getirilen Feridun Geçgel’in başına 5, 10 ve 20 liralık banknot attı.
Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, sünnet olan Feridun Geçgel'e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı.
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