Sünnet olduktan sonra 'çük gitti' diye hüngür hüngür ağlayan çocuk

Afyon'da yaşadığı söylenen ufak çocuğun sünnet olduktan sonra hüngür hüngür ağladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş. Sünnet olayının şoku ile 'çük gitti' diye ağlayan çocuğun o anları sosyal medyayı salladı.

