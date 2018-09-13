HABER

Sünnet olduktan sonra 'çük gitti' diye hüngür hüngür ağlayan çocuk

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Sünnet olduktan sonra hüngür hüngür ağlayan çocuğun o anlar sosyal medyayı salladı.

Afyon'da yaşadığı söylenen ufak çocuğun sünnet olduktan sonra hüngür hüngür ağladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş. Sünnet olayının şoku ile 'çük gitti' diye ağlayan çocuğun o anları sosyal medyayı salladı.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Küçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldıKüçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldı
Kediyi pitonun ağzından zor kurtardılarKediyi pitonun ağzından zor kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk sosyal medya Sünnet

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldı

Küçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldı

Kediyi pitonun ağzından zor kurtardılar

Kediyi pitonun ağzından zor kurtardılar

Şaka yaparken arkadaşını yaktı!

Şaka yaparken arkadaşını yaktı!

Mağazada mide bulandıran görüntü! Eğilip kadının eteğinin altından baktı

Mağazada mide bulandıran görüntü! Eğilip kadının eteğinin altından baktı

İtfaiyeciler mahsur kalan adamı yangından kurtarmak üzereyken adam aşağı atladı

İtfaiyeciler mahsur kalan adamı yangından kurtarmak üzereyken adam aşağı atladı

Bursa'da ilginç sosyal deney... Mama için dilenen kedi fenomen oldu

Bursa'da ilginç sosyal deney... Mama için dilenen kedi fenomen oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.