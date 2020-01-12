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  4. Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi

Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.
Şanlıurfa’da sanayici Ramazan Tumbul, çocukları Kadir ve İmam Bakır için Osmanlı geleneğine göre sünnet düğünü yaptı. Sünnet düğünü öncesinde iki kardeş balonlarla süslenmiş araçla şehir turu attı. Ardından iki kardeş, Yeniçeri kıyafeti giymiş kişiler tarafında tahtla omuzlara alınarak salona getirildi. İlahiler eşliğinde çocukların sünnetleri yapıldı.
2 bin davetliye tirit ikramı yapılan düğün sonunda davetliler, sünnet olan çocuklara takı takmak için uzun kuyruk oluşturdu.

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